Деменко: если убрать Сперцяна и Кордобу, то будет совсем другой «Краснодар»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко заявил, что у «быков» слишком ограниченный состав.

«Ивич — очень интересный тренер, у него есть своя какая-то концепция. Мы привыкли, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, но и на результат пытаются во многом сыграть. Всё-таки Ивич добавляет порядок в обороне, но опять же если бы у Ивича был более разнообразный состав типа «Зенита» или «Спартака», то была бы в команде более серьёзная конкуренция. Потому что сейчас Сперцяна убрать и Кордобу, это же совсем другой будет «Краснодар», — сказал Деменко «Евро-Футбол.Ру».

В среду, 9 августа, «Краснодар» в матче Фонбет Кубка России проиграл на выезде «Динамо» со счётом 3:4. В группе D подопечные Ивича замыкают квартет с двумя поражениями. В чемпионате России «быки» делят первую строчку со «Спартаком».