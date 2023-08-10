«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Пюник» в отборе Лиги конференций

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда между норвежским «Будё-Глимтом» и армянским «Пюником». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 3:0.

В самом начале игры полузащитник норвежского клуба Альберт Грёнбек открыл счёт с передачи Фредрика Бьёркана. На 31-й минуте нападающий Фарис Мумбанья увеличил преимущество своей команды. Ему ассистировал норвежец Амаль Пеллегрино. Во втором тайме Пеллегрино довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Тобиаса Гулликсена — 3:0.

Российский голкипер Никита Хайкин сыграл на ноль. В составе «Пюника» на поле были три россиянина. Вратарь Станислав Бучнев и полузащитник Михаил Коваленко отыграли весь матч, а хавбек Давид Давидян появился на поле на 10-й минуте игры, заменив Ованеса Арутюняна.

Ответная встреча состоится 17 августа.