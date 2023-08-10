«Ливерпуль» может продать Алькантару в «Аль-Ахли»
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может вслед за своим бывшим одноклубником Робертом Фирмино переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, «Аль-Ахли» предложил за испанского хавбека около € 12 млн. Ранее в саудовский чемпионат из «Ливерпуля» перешли Фабиньо («Аль-Иттихад»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак») и Фирмино («Аль-Ахли»).
В сезоне-2022/2023 на счету Алькантары 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт испанца с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Алькантаре со стороны «Барселоны».
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