«ПСЖ» предупредил Мбаппе о последствиях его ухода свободным агентом в 2024 году

«ПСЖ» написал новое письмо нападающему Килиану Мбаппе, в котором рассказал о последствиях его ухода в качестве свободного агента в 2024 году, сообщает Footmercato со ссылкой на L’Équipe.

По данным источника, «ПСЖ» уверяет французского нападающего, что если он покинет клуб в качестве свободного агента, то парижанам придётся выставить ряд игроков на трансфер, пересмотреть процесс интеграции молодых футболистов и, вероятнее всего, уволить многих сотрудников.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не планирует покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Напомним, контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. О своём решении не пользоваться опцией продления соглашения ещё на сезон форвард уже ранее заявлял.

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