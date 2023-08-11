«ПСЖ» предупредил Мбаппе о последствиях его ухода свободным агентом в 2024 году

«ПСЖ» написал новое письмо нападающему Килиану Мбаппе, в котором рассказал о последствиях его ухода в качестве свободного агента в 2024 году, сообщает Footmercato со ссылкой на L’Équipe.
По данным источника, «ПСЖ» уверяет французского нападающего, что если он покинет клуб в качестве свободного агента, то парижанам придётся выставить ряд игроков на трансфер, пересмотреть процесс интеграции молодых футболистов и, вероятнее всего, уволить многих сотрудников.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не планирует покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Напомним, контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. О своём решении не пользоваться опцией продления соглашения ещё на сезон форвард уже ранее заявлял.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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