Мартино: Месси ведёт за собой «Интер Майами», как Аргентину на ЧМ

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о влиянии Лионеля Месси на игру команды. После перехода в стан «цапель» аргентинец забил семь голов в четырёх матчах в Кубке Лиг.

«Он делает здесь не что иное, как то, что мы видели на чемпионате мира с Аргентиной. Лидерство Лео на поле и за его пределами было заметным в последние годы. Я думаю о том, что он сделал на чемпионате мира, потому что это показывает то, каким лидером он стал.

Ситуация полностью отличается от первых лет его карьеры, когда он был лидером только в футболе. Сегодня он, как всегда, влияет на поле, но также на тренировки, при разговорах с молодыми игроками и влияет на то, как реализовать идею для команды.

Когда он приехал, то сказал: «Я пришел соревноваться и побеждать». Я думаю, что его четвёртый гол в матче с «Далласом» является хорошим показателем. Он праздновал гол, но в то же время говорил: «Давайте быстро возьмём мяч и посмотрим, сможем ли мы забить пятый гол». Это в какой-то мере является отражением его ментальности и, конечно же, это заразительно для всех.

Команды создаются за счёт характера. Конечно, вы должны хорошо играть, но бывают моменты, когда требуется характер, чтобы взять игру под контроль. Мы показали это, и у нас также есть Лео. Сверх этого характера, у нас есть Месси.

И это не нормально — чувствовать, что есть 90-процентная вероятность изменения в счёте, когда он пробивает штрафной с края штрафной площади. Мы не должны это нормализовать», — приводит ESPN слова Мартино.

В пятницу, 11 августа, «Интер Майами» сыграет с «Шарлотт» в четвертьфинале Кубка Лиг.