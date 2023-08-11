«Ливерпуль» выиграл спор у «Челси» за трансфер Кайседо

«Ливерпуль» близок к покупке 21-летнего полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо. «Чайки» продадут хавбека «красным» за рекордную для английского футбола сумму £ 110 млн ($ 139,5 млн).

Если всё пройдёт по плану, эквадорец станет игроком «Ливерпуля» уже в пятницу после медобследования. Борьбу за покупку Кайседо до последнего также вёл «Челси», но в итоге «красные» сделали более выгодное предложение «Брайтону».

Персональные условия контракта с полузащитником «Ливерпулю» ещё предстоит согласовать, но ожидается, что это будет формальностью.

В прошлом сезоне Кайседо провёл за «чаек» 43 официальных матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Материалы по теме «Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит

Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении: