«Ливерпуль» выиграл спор у «Челси» за трансфер Кайседо

«Ливерпуль» близок к покупке 21-летнего полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо. «Чайки» продадут хавбека «красным» за рекордную для английского футбола сумму £ 110 млн ($ 139,5 млн).
Если всё пройдёт по плану, эквадорец станет игроком «Ливерпуля» уже в пятницу после медобследования. Борьбу за покупку Кайседо до последнего также вёл «Челси», но в итоге «красные» сделали более выгодное предложение «Брайтону».
Персональные условия контракта с полузащитником «Ливерпулю» ещё предстоит согласовать, но ожидается, что это будет формальностью.
В прошлом сезоне Кайседо провёл за «чаек» 43 официальных матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:
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