Унаи Эмери подтвердил интерес «Астон Виллы» к Николо Дзаньоло

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло входит в список интересов английского клуба.

«Николо — один из тех, кто в нашем списке интересов, но также есть и другие игроки, которые могут прийти. Сейчас не на 100% ясно, кто присоединится к команде», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что санкт-петербургский «Зенит», который также претендует на Дзаньоло, готов заплатить за полузащитника сумму отступных в размере € 35 млн, а самому полузащитнику дать контракт с зарплатой € 9 млн за сезон.

Футболист перешёл из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Сумма отступных, прописанная в контракте итальянца, – € 35 млн. На счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.