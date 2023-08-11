Унаи Эмери подтвердил интерес «Астон Виллы» к Николо Дзаньоло

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло входит в список интересов английского клуба.
«Николо — один из тех, кто в нашем списке интересов, но также есть и другие игроки, которые могут прийти. Сейчас не на 100% ясно, кто присоединится к команде», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что санкт-петербургский «Зенит», который также претендует на Дзаньоло, готов заплатить за полузащитника сумму отступных в размере € 35 млн, а самому полузащитнику дать контракт с зарплатой € 9 млн за сезон.
Футболист перешёл из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Сумма отступных, прописанная в контракте итальянца, – € 35 млн. На счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.
- 11 августа 2023
-
07:38
-
07:36
-
07:23
-
07:14
-
06:48
-
06:32
-
06:17
-
05:48
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:57
-
04:47
-
04:04
-
04:01
-
03:19
-
03:00
-
02:17
-
01:37
-
01:23
-
00:50
-
00:35
-
00:35
-
00:28
-
00:24
-
00:23
-
00:02
- 10 августа 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:24
-
23:03