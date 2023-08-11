Почеттино не хочет видеть Лукаку в «Челси», бельгиец тренируется отдельно

Стали известны подробности ситуации вокруг нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, сам бельгиец не хочет больше выступать за «Челси», а лондонский клуб не желает видеть Лукаку в своём составе. Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино запретил форварду тренироваться вместе с остальными игроками, опасаясь его негативного влияния на других футболистов.
Проблема для «Челси» в том, что в Лукаку заинтересовано не так много команд. Отмечается интерес «Тоттенхэма» и «Ювентуса», однако предложение итальянского клуба по сделке с обменом бельгийца с доплатой на Душана Влаховича было отклонено руководством лондонцев.
Контракт Лукаку с «Челси» рассчитан до июня 2026 года.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
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