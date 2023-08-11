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Почеттино не хочет видеть Лукаку в «Челси», бельгиец тренируется отдельно

Почеттино не хочет видеть Лукаку в «Челси», бельгиец тренируется отдельно
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Стали известны подробности ситуации вокруг нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сам бельгиец не хочет больше выступать за «Челси», а лондонский клуб не желает видеть Лукаку в своём составе. Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино запретил форварду тренироваться вместе с остальными игроками, опасаясь его негативного влияния на других футболистов.

Проблема для «Челси» в том, что в Лукаку заинтересовано не так много команд. Отмечается интерес «Тоттенхэма» и «Ювентуса», однако предложение итальянского клуба по сделке с обменом бельгийца с доплатой на Душана Влаховича было отклонено руководством лондонцев.

Контракт Лукаку с «Челси» рассчитан до июня 2026 года.

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