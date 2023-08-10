«Он нас предал». Лукаку испортил отношения сразу с двумя топ-клубами

Ромелу останется без футбола как минимум на полгода? Надежда только на переход в «Ювентус».

Одна из самых затянувшихся трансферных историй лета – переход Ромелу Лукаку в новый клуб. Бельгийский форвард не нужен «Челси»: клуб не включил его в заявку на сезон. Прошлый сезон нападающий провёл в аренде в «Интере», а затем рассчитывал остаться в Милане на полноценной основе. Ромелу клялся в любви «нерадзурри», а за спиной вёл переговоры с «Ювентусом». В итоге бельгийца открыто критикуют игроки и руководство «Интера».

Что вообще происходит в саге Лукаку?

Первую часть сезона-2022/2023 Ромелу мучился от травм. Он пропустил в общей сложности 18 матчей из-за проблем с коленом, подколенным сухожилием и бедром. Но затем набрал форму, выйдя на пик к концовке: за апрель-май Лукаку провёл 18 игр, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Ромелу Лукаку Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги попросил боссов подписать бельгийца на полноценной основе. Но итальянцы разошлись с «Челси» в структуре перехода. Миланцы хотели аренду с правом выкупа, лондонцы же рассчитывали на полноценный трансфер. И всё же, несмотря на разногласия, стороны сошлись по окончании сезона на сумме в € 35+5 млн.

А затем поведение Лукаку и его представителей резко изменилось. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Себастьен Ледур, агент форварда, перестал выходить на связь с «Интером». Издание отмечает, что он предложил Ромелу рассмотреть вариант с переходом в «Ювентус», а сам игрок загорелся этой идеей. «Интер» в итоге психанул и свернул все переговоры с игроком.

Однако переход в «Ювентус» вряд ли осуществим из-за финансовых сложностей. Туринцы не оформят трансфер Лукаку, пока не расстанутся с Душаном Влаховичем. Серба активно отправляли в «ПСЖ» (парижане в итоге взяли Гонсалу Рамуша), «Реал» (альтернатива Мбаппе) и «Челси» (в рамках частичного обмена на Лукаку).

Но Душан до сих пор в Турине, Ромелу же остаётся в неопределённом состоянии. А сезон в Италии стартует уже очень скоро. Лукаку из-за авантюры с «Юве» рискует остаться без футбола как минимум на полгода. Бельгиец и сам понимает, что сделка с Турином под угрозой. Недавно его на родине поймал фанат «Интера» и попросил не говорить «вперёд, «Ювентус», если Ромелу подпишет контракт со клубом. На это Лукаку ответил, что «этого не произойдет, так как он «не думает, что сделка состоится».

У Лукаку очень странная любовь к клубам. Он уже неоднократно целовал эмблемы разных команд: «Челси», «Вест Бромвича», «Эвертона», «Интера». Хотя в итоге с лондонцами и миланцами поступал некрасиво. Например, зимой 2022-го в интервью Sky Sports бельгиец критиковал «Челси» и восхвалял «Интер», хотя находился в Лондоне: «Я переживаю из-за прощания с «Интером». Сейчас было бы правильнее поделиться искренними чувствами. Я всегда говорил, что вернусь. Надеюсь на это и сейчас, когда выступаю за «Челси». Если вернусь в Италию, то только в «Интер», никакого «Милана» или «Ювентуса».

Однако теперь Лукаку не нужен «Челси», а в миланском клубе он всех настроил против себя. Вот, например, что говорит Лаутаро Мартинес, экс-партнёр Ромелу по «Интеру», с которым, как казалось, у него прекрасные отношения.

Лаутаро Мартинес экс-партнёр Ромелу по «Интеру»: «Я был разочарован. Я пытался позвонить Ромелу, но он ни разу не ответил мне. То же самое он делал и с другими моими товарищами. После стольких лет вместе, после стольких прожитых вместе вещей я был разочарован. К счастью, это его выбор. Желаю ему всего наилучшего».

Но самую жёсткую реакцию выдал в интервью La Gazzetta dello Sport вице-президент «Интера» и легенда клуба Хавьер Санетти.

Хавьер Санетти вице-президент «Интера»: «Лукаку предал нас. Мы очень разочарованы. Мы ожидали от Ромелу совершенно другого поведения – и как от профессионала, и как от мужчины».

Не остался в стороне и бывший президент «нерадзурри» Массимо Моратти. «Ушёл такой прекрасный центрфорвард, как Джеко, и заменить его будет непросто. Я специально не упомянул Лукаку. Мне не понравились его обещания в тот момент, когда он вёл переговоры с другими клубами. Мне это не понравилось, как и любому болельщику «Интера». Меня очень разочаровало его отношение. Лучше, чтобы в «Интере» не было таких игроков».

И всё же: где Лукаку продолжит карьеру?

Хотя Ромелу и принадлежит «Челси», в новом сезоне мы вряд ли увидим его в майке этого клуба. «Интер» отпал на 100%. Вариант с «Ювентусом» ещё возможен, но каждый день вероятность перехода уменьшается. В начале августа Фабрицио Романо сообщил, что бельгиец согласовал условия личного контракта с «Юве». Однако итальянцы пока не договорились с «Челси».

Новый раунд переговоров, как отмечает Романо, состоится на текущей неделе. Corriere dello Sport сообщает, что главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри находится в постоянном контакте с Лукаку, подтверждая, что клуб заинтересован в нём.

Массимо Аллегри Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Ещё один вариант для Ромелу – Саудовская Аравия. Хотя в конце июня, как сообщил Sky Sports, форвард отверг предложение с Ближнего Востока. 30-летнего бельгийца звал «Аль-Хиляль». Клуб предлагал Лукаку зарплату в размере € 58 млн в год. Причина банальна – игрок не хочет покидать Европу. Однако отсутствие интереса и срыв сделки с «Ювентусом» повысят шансы на переход Лукаку в один из саудовских клубов. Ромелу уже разочаровал болельщиков, игроков и боссов двух команд, которым клялся в любви. Исправится в новой команде?