Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 1-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

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Сегодня, 11 августа, начинается новый сезон чемпионата Франции по футболу. 1-й тур Лиги 1 сезона-2023/2024 пройдёт с 11 по 13 августа.

11 августа, пятница

22:00 мск. «Ницца» — «Лилль»

12 августа, суббота

18:00 мск. «Марсель» — «Реймс»

22:00 мск. «ПСЖ» — «Лорьян»

13 августа, воскресенье

14:00 мск. «Брест» — «Ланс»

16:00 мск. «Клермон» — «Монако»

16:00 мск. «Нант» — «Тулуза»

16:00 мск. «Монпелье» — «Гавр»

18:05 мск. «Ренн» — «Метц»

21:45 мск. «Страсбург» — «Лион»

Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Бронзовые медали по итогам прошлого сезона завоевал «Марсель». «Монако», в составе которого играл Александр Головин, финишировал на шестом месте.