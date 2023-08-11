Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 1-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024
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Сегодня, 11 августа, начинается новый сезон чемпионата Франции по футболу. 1-й тур Лиги 1 сезона-2023/2024 пройдёт с 11 по 13 августа.
11 августа, пятница
22:00 мск. «Ницца» — «Лилль»
12 августа, суббота
18:00 мск. «Марсель» — «Реймс»
22:00 мск. «ПСЖ» — «Лорьян»
13 августа, воскресенье
14:00 мск. «Брест» — «Ланс»
16:00 мск. «Клермон» — «Монако»
16:00 мск. «Нант» — «Тулуза»
16:00 мск. «Монпелье» — «Гавр»
18:05 мск. «Ренн» — «Метц»
21:45 мск. «Страсбург» — «Лион»
Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Бронзовые медали по итогам прошлого сезона завоевал «Марсель». «Монако», в составе которого играл Александр Головин, финишировал на шестом месте.
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