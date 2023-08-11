Александр Долгов: фанаты на трибунах придают сил. Настанут другие времена, и они вернутся
Поделиться
Футболист «Факела» Александр Долгов высказался об атмосфере на трибунах в матче Кубка России с ПФК ЦСКА. Напомним, игра 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России проходила в Москве. Встреча завершилась сенсационной победой «Факела» со счётом 2:0. Дубль в составе гостей оформил Максим Максимов.
«Атмосфера на матче с ЦСКА — это просто… Я даже не знаю. Для футболистов — это ещё большие эмоции. Когда ты где-то подустал и нет сил, тебя подгоняют болельщики. Это придаёт сил. Жалко, что активные болельщики не посещают матчи в чемпионате. Думаю, что настанут другие времена и на трибуны вернутся болельщики», — сказал Александр Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:36
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:02
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:36
-
07:23
-
07:14
-
06:48
-
06:32
-
06:17
-
05:48
-
05:37
-
05:31
Партнерский контент