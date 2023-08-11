Александр Долгов: фанаты на трибунах придают сил. Настанут другие времена, и они вернутся

Футболист «Факела» Александр Долгов высказался об атмосфере на трибунах в матче Кубка России с ПФК ЦСКА. Напомним, игра 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России проходила в Москве. Встреча завершилась сенсационной победой «Факела» со счётом 2:0. Дубль в составе гостей оформил Максим Максимов.

«Атмосфера на матче с ЦСКА — это просто… Я даже не знаю. Для футболистов — это ещё большие эмоции. Когда ты где-то подустал и нет сил, тебя подгоняют болельщики. Это придаёт сил. Жалко, что активные болельщики не посещают матчи в чемпионате. Думаю, что настанут другие времена и на трибуны вернутся болельщики», — сказал Александр Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.