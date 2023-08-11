Япония — Швеция: японки сократили отставание до одного гола в матче 1/4 финала женского ЧМ

Сегодня, 11 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречаются сборные Японии и Швеции. Игра 1/4 финала в эти минуты проходит на стадионе «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.
Женская сборная Японии отыграла один мяч на 87-й минуте встречи. Текущий счёт в матче — 2:1 в пользу Швеции.
Отметим, победитель этой пары выйдет в полуфинал женского мундиаля, где сыграет со сборной Испании. На стадии 1/8 финала Япония обыграла Норвегию, а Швеция оставила за бортом турнира США.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 11 августа 2023
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