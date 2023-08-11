Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов сине-бело-голубых: защитников Родригао и Дмитрия Чистякова, а также полузащитника Андрея Мостового.

«Есть ли какая-то обновлённая информация по поводу травмированных игроков? Пока ничего нового. Информация про Андрея Мостового уже появлялась — мы знаем, что восстановление займёт около четырёх недель. Родригао продолжает восстанавливаться, возможно, он вернётся вместе с Андреем — через пару недель начнёт заниматься на футбольном поле, а в ближайшей перспективе будет работать в общей группе. По поводу Димы Чистякова ситуация сложная в плане понимания того, когда он будет готов. Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведёт 13 августа. Соперником петербуржцев по игре 4-го тура РПЛ станет «Факел».