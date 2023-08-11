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Агент Сафонов — о трансферах в РПЛ: отмечу «Спартак», а в «Зените» пока хаос какой-то

Агент Сафонов — о трансферах в РПЛ: отмечу «Спартак», а в «Зените» пока хаос какой-то
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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил летнюю трансферную кампанию российских клубов. Со знаком плюс он выделил «Спартак» и «Краснодар». При этом агент подчеркнул, что в «Зените» происходит «хаос».

«На данный момент отмечу «Спартак». Новичок Бонгонда хорошо играет, забивает. «Локомотив» активен. «Зенит» пока непонятно: кто-то уходит, кто-то приходит. Пока хаос какой-то. «Краснодар» — самая сбалансированная команда. Они точечно берут игроков, видна тренерская рука», — приводит слова Алексея Сафонова Legalbet.

Напомним, после трёх туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» и «Краснодар» возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Обе команды набрали максимальное количество очков (9) в новом розыгрыше РПЛ.

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