Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по трансферу Кейна
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель сделал заявление по ситуации с возможным трансфером в клуб нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, отметив, что переговоры действительно ведутся, однако соглашение до сих пор не было достигнуто.
«Мы интенсивно работаем над этим, это я могу подтвердить. Но сейчас никакого соглашения ещё достигнуто не было, а когда его нет, тренер не может что-то комментировать, потому что это касается не его игрока», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии» в официальном «твиттере» клуба.
Ранее сообщалось, что Кейн находится в аэропорту Лондона в ожидании вылета в Мюнхен, однако трансфер пока не оформлен окончательно из-за желания «Тоттенхэма» внести некоторые детали.
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