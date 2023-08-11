Экс-форвард «Зенита» Малком объявлен в розыск из-за неуплаты штрафов ГИБДД

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком был объявлен в розыск Федеральной службой судебных приставов (ФСПП), сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, все материалы по неуплате Малкомом 60 штрафов на общую сумму в 64 тысячи рублей были направлены в ФСПП, а приставы открыли исполнительные производства.

В ближайшее время российские счета Малкома могут быть заблокированы до момента, пока с них не будут списаны деньги. Если штрафы не будут оплачены, то у бразильца могут возникнуть проблемы при пересечении границы России в будущем.

Отметим, что Малком этим летом покинул «Зенит» и перешёл в саудовский «Аль-Хиляль». Бразильский нападающий уже несколько недель находится в расположении своего клуба за пределами России.