Барбоза: Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А, он большой талант

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах Алексея Миранчука в новом сезоне итальянской Серии А. По мнению агента, лучшим вариантом для Миранчука будет продолжение выступлений за «Торино».
«Я думаю, если он в итоге останется в «Торино, это будет лучшим вариантом для Алексея. Надо понимать, рассчитывает ли на него главный тренер «Аталанты». Если не рассчитывает, то, конечно, лучше остаться в «Торино».
В Италии его хорошо знают, поэтому логично будет, если он останется в Серии А. Когда игрок хорошо знает чемпионат и уже адаптирован, то ему намного легче играть там же, чем переходить куда-либо.
Часто бывает, что когда игрок переходит в другую команду, то начинает лучше играть. Миранчук – очень хороший игрок и большой талант. Я не исключаю, что Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А, у меня нет сомнений», – приводит слова Барбозы Metaratings.
- 11 августа 2023
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:38
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:06
-
15:52
-
15:49
-
15:32
-
15:31
-
15:28
-
15:03
-
15:03
-
14:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:09
-
13:55
-
13:47
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:07
-
12:59
-
12:48
-
12:40
-
12:40
-
12:28
-
12:28
-
12:24
-
12:15