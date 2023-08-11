Барбоза: Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А, он большой талант

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах Алексея Миранчука в новом сезоне итальянской Серии А. По мнению агента, лучшим вариантом для Миранчука будет продолжение выступлений за «Торино».

«Я думаю, если он в итоге останется в «Торино, это будет лучшим вариантом для Алексея. Надо понимать, рассчитывает ли на него главный тренер «Аталанты». Если не рассчитывает, то, конечно, лучше остаться в «Торино».

В Италии его хорошо знают, поэтому логично будет, если он останется в Серии А. Когда игрок хорошо знает чемпионат и уже адаптирован, то ему намного легче играть там же, чем переходить куда-либо.

Часто бывает, что когда игрок переходит в другую команду, то начинает лучше играть. Миранчук – очень хороший игрок и большой талант. Я не исключаю, что Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А, у меня нет сомнений», – приводит слова Барбозы Metaratings.