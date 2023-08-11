«Спасибо Воронежу за прекрасное поле». Форвард «Локомотива» Дзюба рассказал о своей травме

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей травме, намекнув, что получил её во время последнего матча железнодорожников в Воронеже с местным «Факелом», который состоялся в рамках 2-го тура РПЛ 30 июля (4:1).

«Давно не появлялся, немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, всё остальное, честно, великолепно, потрясающие болельщики, антураж был вообще сумасшедшим. Одно удовольствие в Воронеже играть. Красавцы, видно, город очень любит команду.

Завтра я обязательно приеду на игру, чтобы поддержать ребят, приходите поддержать. Еду на базу, тренироваться и восстанавливаться. Надеюсь, что скоро вернусь сильнее. Даже уверен, что сильнее, злее и уже соскучившись по играм и эмоциям», — сказал Дзюба в видео в своём телеграм-канале.