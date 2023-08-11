«Спасибо Воронежу за прекрасное поле». Форвард «Локомотива» Дзюба рассказал о своей травме

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своей травме, намекнув, что получил её во время последнего матча железнодорожников в Воронеже с местным «Факелом», который состоялся в рамках 2-го тура РПЛ 30 июля (4:1).
«Давно не появлялся, немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, всё остальное, честно, великолепно, потрясающие болельщики, антураж был вообще сумасшедшим. Одно удовольствие в Воронеже играть. Красавцы, видно, город очень любит команду.
Завтра я обязательно приеду на игру, чтобы поддержать ребят, приходите поддержать. Еду на базу, тренироваться и восстанавливаться. Надеюсь, что скоро вернусь сильнее. Даже уверен, что сильнее, злее и уже соскучившись по играм и эмоциям», — сказал Дзюба в видео в своём телеграм-канале.
- 11 августа 2023
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:38
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:06
-
15:52
-
15:49
-
15:32
-
15:31
-
15:28
-
15:03
-
15:03
-
14:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:09
-
13:55
-
13:47
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:07
-
12:59
-
12:48
-
12:40
-
12:40
-
12:28
-
12:28
-
12:24
-
12:15