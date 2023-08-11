Игрок «Факела» Долгов: нам не нужен Кубок? Важный турнир. Иначе зачем приезжать играть?

Нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов высказался о важности Фонбет Кубка России. В матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России воронежцы обыграли ЦСКА со счётом 2:0. Встреча состоялась в среду, 9 августа. Дубль в составе «Факела» оформил Максим Максимов.

«Факелу» не нужен Кубок? Мы настраиваемся на каждую игру. Это официальная игра. Настраиваемся на победу. Любые игры важны: Кубок или чемпионат. Если не выходить на поле с мыслями, что надо побеждать, то зачем тогда приезжать и играть? Кубок и чемпионат — два важных турнира», — сказал Долгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Соперниками «Факела» и ЦСКА по группе А являются «Сочи» и «Оренбург». После двух туров «Факел» занимает второе место, набрав три очка.