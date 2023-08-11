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Игрок «Наполи» Зелиньски может отклонить контракт от «Аль-Ахли» по семейным обстоятельства

Игрок «Наполи» Зелиньски может отклонить контракт от «Аль-Ахли» по семейным обстоятельства
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Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может отклонить предложение от «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии по семейным обстоятельствам, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, саудовский клуб предложил поляку контракт до 2026 года с зарплатой € 15 млн в год. Переговоры 29-летнего игрока с «Аль-Ахли» замедляются. Футболист и неаполитанский клуб возобновили переговоры о продлении контракта до 2027 года.

Игрок сборной Польши Пётр Зелиньски выступает за «Наполи» с сезона-2016/2017 и принял участие более чем в 300 матчах. Нынешний контракт полузащитника истекает 30 июня 2024 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Петра составляет € 35 млн.

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