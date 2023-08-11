Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев — о трансфере Зайнутдинова: ЦСКА сейчас только продаёт, клубу важны финансы

Адиев — о трансфере Зайнутдинова: ЦСКА сейчас только продаёт, клубу важны финансы
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможный переход полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Нужно находиться в клубе, чтобы понимать, что потеряет ЦСКА с уходом Зайнутдинова. Судя по тому, что сейчас клуб только продаёт в большом количестве, ЦСКА испытывает финансовые трудности — на вход трансферов нет. Для клуба на сегодняшний день важна финансовая составляющая», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи. 25-летний казахстанский футболист в начале следующей недели полетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с клубом.

Материалы по теме
Эксклюзив
Адиев: переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» — большой плюс для Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023