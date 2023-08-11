Адиев — о трансфере Зайнутдинова: ЦСКА сейчас только продаёт, клубу важны финансы

Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможный переход полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Нужно находиться в клубе, чтобы понимать, что потеряет ЦСКА с уходом Зайнутдинова. Судя по тому, что сейчас клуб только продаёт в большом количестве, ЦСКА испытывает финансовые трудности — на вход трансферов нет. Для клуба на сегодняшний день важна финансовая составляющая», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Зайнутдинов перейдёт в «Бешикташ» за € 5 млн + 15% от перепродажи. 25-летний казахстанский футболист в начале следующей недели полетит в Стамбул для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с клубом.