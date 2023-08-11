Канчельскис: поражение «Уралу» полезно для «Спартака». А то запели опять о чемпионстве

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2, это поражение стало для красно-белых первым в новом сезоне.

«Это полезный ушат холодный воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве. Повторюсь, с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах — классика для «Спартака». У команды всегда дрожат коленки в концовках матчей, слабая психология», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.