В «Факеле» ответили Дзюбе, который заявил, что травмировался из-за плохого поля в Воронеже

Пресс-служба футбольного клуба «Факел» прокомментировала заявление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о качестве поля на стадионе воронежцев.

«У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.

Да, у этого поля есть определённая специфика. Это чернозём, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал. Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

34-летний форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба получил травму в матче с «Факелом», который состоялся в рамках 2-го тура РПЛ 30 июля и завершился победой железнодорожников со счётом 4:1.