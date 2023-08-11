В «Факеле» ответили Дзюбе, который заявил, что травмировался из-за плохого поля в Воронеже
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Пресс-служба футбольного клуба «Факел» прокомментировала заявление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о качестве поля на стадионе воронежцев.
«У нас поле хорошего качества – есть отзывы делегатов лиги, которые после каждого матча готовят рапорт и выставляют оценки в том числе состоянию газона.
Да, у этого поля есть определённая специфика. Это чернозём, а у нас столица Черноземья, если кто-то не знал. Но в целом оно, повторимся, соответствует всем нормам регламента», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
34-летний форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба получил травму в матче с «Факелом», который состоялся в рамках 2-го тура РПЛ 30 июля и завершился победой железнодорожников со счётом 4:1.
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