Агент: Куэро неправильно поняли, мы не вели переговоров с «Зенитом»

Футбольный агент Мануэль Сиерра, представляющий интересы эквадорского нападающего «Индепендьенте дель Валье» Джастина Куэро, прокомментировал информацию о том, что Куэро может перейти в «Зенит», а не в «Оренбург».

«Думаю, Куэро не так поняли. Мы не вели переговоров с «Зенитом», — приводит слова Сиерры Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, якобы Куэро сообщил, что его приобретёт «Зенит», а в «Оренбурге» он будет выступать на правах аренды из санкт-петербургского клуба.

Также ранее 19-летний нападающий подтвердил свой переход в «Оренбург». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Оренбург» заплатит € 2 млн за 60% прав на форварда. Также ранее спортивный директор «Оренбурга» отметил, что это будет последнее приобретение команды этим летом.