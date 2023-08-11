Агент: Куэро неправильно поняли, мы не вели переговоров с «Зенитом»

Футбольный агент Мануэль Сиерра, представляющий интересы эквадорского нападающего «Индепендьенте дель Валье» Джастина Куэро, прокомментировал информацию о том, что Куэро может перейти в «Зенит», а не в «Оренбург».
«Думаю, Куэро не так поняли. Мы не вели переговоров с «Зенитом», — приводит слова Сиерры Metaratings.
Напомним, ранее появилась информация, якобы Куэро сообщил, что его приобретёт «Зенит», а в «Оренбурге» он будет выступать на правах аренды из санкт-петербургского клуба.
Также ранее 19-летний нападающий подтвердил свой переход в «Оренбург». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Оренбург» заплатит € 2 млн за 60% прав на форварда. Также ранее спортивный директор «Оренбурга» отметил, что это будет последнее приобретение команды этим летом.
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