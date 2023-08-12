Игрок ЦСКА Мухин: мне нравится шоу Слуцкого, но сам не хочу туда влезать

21-летний полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался на тему шоу, ведущими которого являются нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и футбольный тренер Леонид Слуцкий.

«Смотрю ли какие-нибудь юмористические шоу? Если честно, нет. Шоу Слуцкого? Это смотрел. Мне нравится, бывают хорошие шутки. Хотел бы сам сняться? Мне предлагали, но я отказался. Не хочу туда влезать.

Есть ли такие шоу, где хотел бы сняться? Скорее, нет. Я не люблю показываться на камеру и на публику. Исключение делаю только для клубного ТВ», — приводит слова Мухина официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ранее на тему шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы высказался заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Шоу выходит на YouTube-канале «Коммент.Шоу».