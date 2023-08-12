«Акрон» подписал защитника «Велеса»

Тольяттинский «Акрон» подписал долгосрочный контракт с защитником Маратом Бокоевым, сообщает официальный сайт клуба. Футболист с прошлого лета выступал за «Велес». В активе 22-летнего центрального защитника 27 матчей в Первой лиге.
Бокоев родился в Беслане, где начал постигать футбольные азы в школе-интернате имени Каниди. Затем он перебрался во владикавказскую футбольную школу «Барс», откуда летом 2019 года попал в местный «Спартак» – это был дебют защитника на профессиональном уровне. Осень 2020 года Бокоев провёл в Смоленске – в ФК «Красный-СГАФКСТ», а следующей весной подписал контракт с «Локомотивом», где полтора сезона играл за «Казанку». Всего во Второй лиге провёл 40 матчей и отметился пятью мячами, а также два раза забивал автоголы.
После четырёх туров Первой лиги «Акрон» лидирует, набрав 12 очков.
- 12 августа 2023
-
02:12
-
02:09
-
01:49
-
01:44
-
01:38
-
01:37
-
01:17
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:02
-
00:01
- 11 августа 2023
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:39
-
23:33
-
23:27
-
23:08
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27