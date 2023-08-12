Ду Кейрос: в матче с «Факелом» «Зенит» будет с первых минут навязывать свою игру

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».
«Конечно. Я думаю, мы с первых минут будем активно прессинговать и навязывать сопернику свою игру, чтобы как можно скорее взять матч под свой контроль и добиться необходимого результата. Нам очень важно победить, чтобы вернуться на верхние этажи турнирной таблицы.
Сложно ли будет с мотивированной командой, играющей низким блоком? Мы активно работаем над этим, как всегда, готовимся к каждому конкретному сопернику, детально разбираем его и полностью готовы к этому вызову», — приводит слова Ду Кейроса Bobsoccer.
Матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа и начнётся в 17:30 мск.
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