В «Тоттенхэме» прокомментировали переход нападающего Гарри Кейна в «Баварию»

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви прокомментировал переход нападающего Гарри Кейна в «Баварию».
«В течение длительного периода времени мы предлагали Гарри и его представителям несколько форм продления контракта, как краткосрочного, так и долгосрочного. Однако Гарри ясно дал понять, что хочет получить новый вызов и не будет подписывать новый контракт этим летом. Поэтому мы неохотно согласились на его переход.
Мы видели, как продукт нашей академии стал одним из лучших игроков, когда-либо надевавших футболку «шпор», и стал одним из элитных нападающих мирового футбола. Это было поистине замечательное путешествие.
Достижения и рекорды Гарри говорят об игроке всё. На протяжении всех своих 19 лет в клубе Гарри был образцовым профессионалом как на поле, так и за его пределами и вдохновлял молодых игроков, которые мечтают пойти по его стопам.
Я хотел бы поблагодарить Гарри за всё, что он сделал для нас, за все воспоминания, за все рекорды — мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем. Само собой разумеется, что мы всегда рады его возвращению. Он очень любимый и ценный член семьи «шпор», навсегда вошедший в нашу историю», — приводит слова Леви официальный сайт «Тоттенхэма».
- 12 августа 2023
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