В «Локо» рассказали о переговорах с Миранчуком и Жемалетдиновым по продлению контрактов
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о том, что клуб начал переговоры по продлению контрактов с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым, а также с голкипером Даниилом Худяковым.
«С Маринато Гильерме насчёт продления контракта мы ещё не говорили. Насчёт продления Худякова, Жемалетдинова и Миранчука мы начинаем переговоры», — приводит слова Ульянова Sport24.
Текущие соглашения игроков с «Локомотивом» рассчитаны до конца июня 2024 года.
«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка после трёх матчей. Сегодня, 12 августа, во встрече 4-го тура РПЛ железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Начало матча — в 15:00 мск.
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