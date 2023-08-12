«Локо» превращается в «Крылья Чертаново»? Почему звёзды Самары больше не идут в «Спартак»

В субботу, 12 августа, «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в Москве в 4-м туре РПЛ. Это будет встреча клубов, которых сейчас можно назвать бизнес-партнёрами в российском футболе. Между железнодорожниками и самарцами состоялось в последнее время несколько трансферов, а центральной фигурой в этой истории видится агент Павел Андреев. Похоже, теперь молодые звёзды «КС» будут уходить в первую очередь в «Локо», а не в «Спартак», как происходило раньше.

В «Спартаке» собрана целая группа клиентов известного агента. По информации Transfermarkt, Андреев ведёт дела голкиперов Александра Максименко и Александра Селихова, полузащитников Наиля Умярова, Данила Пруцева, Романа Зобнина и Антона Зиньковского, нападающего Александра Соболева, а также нескольких игроков молодёжной команды. Из этой семёрки только Максименко оказался в системе красно-белых ещё достаточно юным футболистом, а остальные доходили до профессионального уровня в других местах.

Эффективно работала система развития игроков: «Чертаново» – «Крылья Советов» – «Спартак». Со всеми тремя клубами так или иначе связаны карьеры Пруцева, Зиньковского и Глушенкова, который не задержался в составе красно-белых. Умяров перешёл в «Спартак» из «Чертаново», а Соболев – из «Крыльев Советов». В тему можно вспомнить ещё двух клиентов этого агента: полузащитник Артём Тимофеев и нападающий Владислав Шитов переходили из московского клуба в самарский.

По слухам, мог оказаться в «Спартаке» и возглавляющий «Крылья Советов» Игорь Осинькин. Но летом 2022-го тогдашний спортивный директор Лука Каттани, выбирая между Гильермо Абаскалем, российским тренером «КС» и другими специалистами, сделал ставку на испанца. Якобы и по той причине, чтобы не росло влияние одного агента на команду.

Но в руководстве «Спартака», очевидно, спокойно воспринимали такое количество игроков от Андреева, поскольку были довольны сотрудничеством. Зарема Салихова в декабре 2022-го – уже после того, как её супруг Леонид Федун продал московский клуб – говорила в интервью:

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам, – это Сергей Пиняев. Он не перешёл из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака». У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента».

Тогда же Зарема объяснила, почему Пиняев уже не окажется в «Спартаке»: «Не верю в возможность этого трансфера. Паша мне бы продал, а сейчас у него новый проект».

Сообщалось, что нынешний спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт отказался от варианта подписания Пиняева после «анализа данных по трансферу игрока». А тем самым новым проектом представителя главного таланта российского футбола стал «Локомотив», где сменилось руководство (в частности, спортивным директором стал Дмитрий Ульянов). Железнодорожники и подписали Пиняева с Глушенковым, а агент игроков, по словам председателя совета директоров «Локо» Юрия Нагорных, получил за трансферы обоих вознаграждение в размере 120 млн рублей.

Юрий Нагорных Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пиняев и Глушенков – не единственные клиенты Андреева в «Локомотиве». Летом 2023-го столичный клуб подписал ещё одного экс-игрока «Чертаново» и «Крыльев Советов» Владислава Сарвели. Обсуждался также возможный переход из «Спартака» Зиньковского. Кроме того, в течение этого года говорили и о других готовящихся трансферах из самарского клуба в «Локо». Например, в марте агент Вадим Шпинёв, который в своё время работал с Андреевым (потом они разошлись) критиковал руководство железнодорожников:

«В контексте перехода в «Локо» появляются фамилии ведущих российских футболистов: Ежова, Цыпченко, Ломаева, Солдатенкова, Коваленко, Горшкова и Соколова. Некоторые из этих игроков должны были поехать на зимние сборы «Локомотива», но в конечном итоге их отцепили. При этом предложений по новым контрактам Баринова, Худякова, Жемалетдинова и Миранчука не поступало…

Нагорных долгие годы был членом совета директоров клуба. Ещё при Кикнадзе, несмотря на свою должность, Юрий Дмитриевич чаще появлялся на матчах академии и главной команды «Чертаново», чем на матчах «Казанки» и молодёжки «Локомотива». Сейчас мы видим, во что это выливается – клуб «Локомотив» по факту превращается в клуб «Крылья Чертаново».

Коваленко в летнее окно действительно имел предложение от железнодорожников, но ушёл в «Зенит». Остальные по-прежнему в Самаре и в 4-м туре будут показывать себя потенциальному работодателю. В список возможных новичков красно-зелёных стоит добавить и Никиту Салтыкова, сверкнувшего неделю назад: в своём первом матче в стартовом составе в РПЛ 18-летний вингер оформил дубль в ворота «Ростова». У Салтыкова – тот же представитель. А спортивный директор «Локо» Ульянов уже подтвердил интерес к Никите.

В тексте использованы цитаты из интервью для «РБ-Спорт», Metaraitings, Sport24.