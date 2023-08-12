Кечинов: не ожидал поражения «Спартака» от «Урала». Проблемы в обороне сыграли свою роль

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак». Екатеринбуржцы одержали победу со счётом 3:2.

«Если честно, я совсем не ожидал поражения «Спартака». Но я понимал, что красно-белых ждёт тяжелейшая игра в Екатеринбурге. «Урал» на ходу, с этим спорить никак нельзя. Опять сыграли свою роль большие проблемы в обороне у «Спартака». Голы пропускаются в каждой игре — это серьёзный звонок. В атаке они играют неплохо, даже хорошо. Впереди много создают, с реализацией проблем нет. С такой ужасной обороной очень сложно рассчитывать на что-то серьёзное в чемпионате. Нужно как можно скорее решать эту проблему», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.