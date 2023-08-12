«Барселона» зарегистрировала Гюндогана. Илкай будет играть за команду под 22-м номером
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«Барселона» внесла в заявку на сезон полузащитника Илкая Гюндогана, перешедшего в команду на правах свободного агента летом 2023 года. Немецкий футболист будет выступать за сине-гранатовых в футболке с номером 22. Отметим, что в «Манчестер Сити» Гюндоган играл под восьмым номером, а в сборной Германии выступает под 21-м.
32-летний Гюндоган подписал с «Барселоной» контракт на два года с возможностью продления ещё на год. Спортсмен после перехода признался, что всегда мечтал играть за испанскую команду и хочет вернуть её на вершину. С 2016 по 2023 год Гюндоган выступал за «Манчестер Сити», а до этого пять лет провёл в дортмундской «Боруссии».
Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны». Видеоролик:
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