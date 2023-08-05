«Барселона» испытывает проблемы с регистрацией Гюндогана в Ла Лиге

«Барселона» испытывает проблемы с регистрацией новичка команды Илкая Гюндогана в Ла Лиге.

Как сообщает Footmercato, Гюндоган может расторгнуть свой контракт с каталонским клубом, если ситуация не изменится после начала нового розыгрыша чемпионата Испании. Отмечается, что трансфер вингера Усмана Дембеле в «ПСЖ» может исправить ситуацию.

32-летний Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года, выиграв с командой 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов. В последнем сезоне немецкий полузащитник выходил на поле за «горожан» с капитанской повязкой.

В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. «Горожане» смогли оформить требл по итогам минувшего сезона.

Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны»: