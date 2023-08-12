ЭСК поддержала все решения Любимова в матче «Краснодар» — «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Вопросы вызвали эпизоды с неудалением игрока «Краснодара» Джона Кордобы на 14-й минуте матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 45+8-й минуте матча и вынесением второго предупреждения главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану после окончания матча.

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №9 Джона Кордобу на 14-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Пари НН» №8 Мамаду Майга, сыгравшего в мяч в опасной манере, не расцениваются членами комиссии как серьёзное нарушение правил игры, так как у игрока «Краснодара» не было скорости при вступлении в единоборство и касание вскользь тела соперника после игры в мяч было без применения чрезмерной силы. В связи с этим члены комиссии поддерживают решение судьи ограничиться назначением штрафного удара в данном игровом эпизоде. VAR правильно не вмешался ввиду отсутствия оснований для удаления с поля игрока «Краснодара» за серьёзное нарушение правил игры.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар» на 45+8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Краснодар» №4 Игнасио Алонсо в единоборстве с атакующим игроком команды «Пари НН» №24 Кириллом Гоцуком в собственной штрафной площади первым сыграл в мяч в нормальной манере, после чего между игроками произошёл контакт по инерции на встречном курсе движения их ног, который комиссия единогласно считает ненаказуемым. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля главного тренера команды «Пари НН» Сергея Юрана после окончания матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что согласно правилам игры жест демонстрации экрана любым игроком или официальным лицом команды является проявлением неспортивного поведения, вне зависимости, где это происходит, на футбольном поле или за его пределами, и должно наказываться вынесением предупреждения. По этой причине комиссия поддерживает решение судьи вынести предупреждение главному тренеру команды «Пари НН» за подобные действия, которое стало для него вторым предупреждением, полученным в матче, и, соответственно, красная карточка ему была вынесена правильно», — приводится текст решений на сайте РФС.