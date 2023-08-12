«Локомотив» — «Крылья Советов»: гол Сарвели бывшей команде был отменён

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с самарскими «Крыльями Советов», однако взятие ворот не было засчитано. Счёт 0:0.

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Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт голам в первом тайме встречи. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер самарцев Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча.

На 60-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти — удар с «точки» отбил вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, на добивании аргентинец пробил выше ворот. На 65-й минуте нападающий москвичей Владислав Сарвели смог отправить мяч в ворота самарцев, однако гол был отменён из-за игры рукой.