В «Локомотиве» уверены, что Дзюба восстановится от травмы в ближайшее время

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии здоровья нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы. Футболист пропустил матч 4-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артём на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», — сказал Нагорных в интервью ТАСС.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл три матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Кубке России. В 1-м туре Кубка страны «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1.