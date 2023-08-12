«Манчестер Юнайтед» связался с «Баварией» по трансферу Павара

«Манчестер Юнайтед» предпринимает попытку подписать защитника «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, представители мюнхенцев пока не согласовали трансфер. Однако игрок настроен решительно: он не намерен продлевать контракт с клубом и хочет сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.
За «Баварию» Павар выступает с 2019 года. Прежде француз играл за «Штутгарт». В сезоне-2022/2023 Павар провёл 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось о переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».
- 12 августа 2023
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