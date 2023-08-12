Зарема Салихова: Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев могли бы заиграть в Европе

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможном переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Также Салихова рассказала, кто из российских футболистов мог бы заиграть в Европе.
«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один. Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
По информации одного из источников, «Динамо» согласовало трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» за € 12 млн. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
- 12 августа 2023
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