Гол Довбика с передачи Цыганкова спас «Жирону» от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»

Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Жирону». Встреча проходила на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Команды сыграли вничью — 1:1.

На пятой минуте Такефуса Кубо вывел хозяев вперёд после передачи Айена Муньоса.

Кубо забивает с передачи Муньоса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 72-й минуте Артём Довбик, проводивший первый матч за каталонскую команду, сравнял счёт после передачи Виктора Цыганкова.

Довбик забивает с передачи Цыганкова.

В первом круге предыдущего сезона «Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» со счётом 5:3, а во втором круге команды сыграли вничью (2:2).

В предыдущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занял четвёртое место, а «Жирона» — 10-е.