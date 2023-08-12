Гол Довбика с передачи Цыганкова спас «Жирону» от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Жирону». Встреча проходила на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне. Команды сыграли вничью — 1:1.
На пятой минуте Такефуса Кубо вывел хозяев вперёд после передачи Айена Муньоса.
Кубо забивает с передачи Муньоса.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 72-й минуте Артём Довбик, проводивший первый матч за каталонскую команду, сравнял счёт после передачи Виктора Цыганкова.
Довбик забивает с передачи Цыганкова.
В первом круге предыдущего сезона «Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» со счётом 5:3, а во втором круге команды сыграли вничью (2:2).
В предыдущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занял четвёртое место, а «Жирона» — 10-е.
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