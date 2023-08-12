Ивич отметил боевой настрой игроков «Краснодара» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Я удовлетворён результатом. Мы были лучше, чем соперник, с самого начала и до конца. У «Оренбурга» было несколько моментов, но мы владели инициативой. Хочу отметить боевой настрой своих игроков. Так мы и действовали. Это стало залогом победы», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

На 68-й минуте встречи Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд. На 89-й минуте Сперцян удвоил преимущество «быков», реализовав 11-метровый удар.

По итогам четырёх туров «Краснодар» единолично лидирует в чемпионате России, набрав 12 очков. «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы с одной ничьей и тремя проигрышами.