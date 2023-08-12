«Челси» рассматривает Шмейхеля на замену Кепе
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«Челси» определил вратаря «Ниццы» Каспера Шмейхеля в качестве потенциальной замены Кепе Аррисабалаге, который собирается присоединиться к мадридскому «Реалу» на правах сезонной аренды. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, французский клуб открыт к продаже Шмейхеля. Отмечается, что потенциальное приобретение станет для «Челси» «вполне бюджетным вариантом».
В сезоне-2022/2023 датский вратарь провёл 37 матчей за «Ниццу» во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
Ранее стало известно, что Кепа Аррисабалага покинет «Челси» и присоединится на правах аренды к мадридскому «Реалу».
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