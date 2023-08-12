Артета — о победе над «Ноттингемом»: «Арсенал» доминировал. Мы заслужили победу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды над «Ноттингемом» (2:1) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.
«Добро пожаловать в Премьер-лигу! Думаю, такая фраза отлично подходит для послематчевого заголовка. Мы доминировали и заслужили победу. Мы вели в счёте 2:0 и упустили несколько хороших моментов. Всегда сложно выиграть первый матч, особенно в Премьер-лиге, поэтому мы счастливы. Особенно учитывая то, в каком стиле мы добыли победу.
Думаю, мы полностью заслужили победу. Однако мы не смогли вовремя убить интригу. 2:0 – очень опасный счёт. Мы пропустили только один мяч, но было ощущение, что мы ждали окончания игры», – приводит слова Артеты Football London.
В следующем туре АПЛ «Арсенал» на выезде сразится с «Кристал Пэлас». Матч состоится в субботу, 19 августа.
- 12 августа 2023
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