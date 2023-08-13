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Видеообзор победы «Ростова» в матче с «Рубином»

Видеообзор победы «Ростова» в матче с «Рубином»
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Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Рубин». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Ростов» разгромил своего соперника — 3:0.

На 52-й минуте игры «Ростов» вышел вперёд усилиями нападающего Николая Комличенко. Спустя 26 минут защитник дончан Андрей Лангович удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте подопечные Валерия Карпина и вовсе довели счёт до разгромного — отличился форвард Егор Голенков.

Дончане после сегодняшнего успеха поднялись на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала семь очков. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав два очка.

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