Команда Карпина вынесла «Рубин». Как же здорово вратарь Песьяков сыграл для атаки! Видео

У «Ростова» вторая победа в четырёх турах РПЛ. Многообещающий старт команды Валерия Карпина, учитывая ещё и ничью с «Зенитом». А вот безвыигрышная серия «Рубина» со старта чемпионата России продлевается.

На первых минутах матча случилось столкновение вратаря «Рубина» Дюпина с нападающим «Ростова» Комличенко. После длинного заброса в исполнении хозяев голкипер казанцев выбежал очень далеко из ворот, а центрфорвард ростовчан доиграл эпизод до конца – пошёл в борьбу за мяч. Оппоненты ударились головами, и это выглядело страшновато. Дюпин повалился на газон. В тот момент вспомнилось ужасное столкновение Будунова и Перхуна. Но, к счастью, всё обошлось. Голкипер смог продолжить игру, а судья дал небесспорный фол в пользу «Рубина». Не факт, что Комличенко наказали бы, если бы это было единоборство с полевым игроком.

Вообще, Комличенко довольно долго был выключен из игры. Казанцы вязали ростовчан по рукам и ногам, превратили футбол в сплошные единоборства. Футболисты принимали упрощённые решения под давлением, допускали много брака. До паузы на водопой в середине первого тайма команды нанесли один удар на двоих (это сделал Апшацев из «Рубина»). Лишь на исходе получаса Комличенко открыл счёт ударам «Ростова»: пробил с подбора из-за штрафной, но мяч заблокировали.

Более-менее яркий отрезок соперники выдали только перед перерывом. Лишь тогда Комличенко впервые встретился с мячом в чужой штрафной и нанёс единственный за 37 минут удар «Ростова» в створ. Это был настоящий голевой момент после стандарта, однако пришедший в себя Дюпин совершил красивый сейв. Ростовчане оказали неслабое давление на подуставшую оборону «Рубина», тем не менее команда Рашида Рахимова пережила тяжёлый отрезок. Главной неприятностью для тренера стала травма Рожкова: 18-летнего левого вингбека унесли на носилках. Между прочим, Рожков со своей задачей неплохо справлялся. Правый вингер хозяев Ионов собрал оригинальную статистику за тайм: шесть касаний мяча, 0 точных передач.

После перерыва «Ростов» закружил карусель атак. Защитники «Рубина», несмотря на схему с тремя центральными, стали раз за разом терять Комличенко в собственной штрафной. Сначала это произошло на стандарте. Никто не помешал центрфорварду пробить головой с нескольких метров: Николай решил нанести удар от земли, но своё поле не помогло Комличенко. Ударившись о газон, мяч прилетел прямо в руки Дюпина. А на 52-й минуте ростовский бомбардир забил. Ионов зацепился за мяч и сделал долгожданный пас – на Ваханию. Защитник-новичок вырезал передачу к линии штрафной, где стоял забытый всеми Комличенко. Ногой он исполнил эпизод лучше, чем головой.

При счёте 1:0 команда Карпина опустила линии и сделала ставку на быстрые ответные атаки. Но из игры «Ростова» снова что-то пропало. Футбол опять превратился в сплошные единоборства, было много фолов. За 20 минут до конца случилось ещё одно болезненное столкновение игроков головами. Пострадали иранец Мохеби и Мартынович. Дошло до крови: центрбек «Рубина» вернулся на поле с перевязанной головой. Паузы раздробили игру – у казанцев не получалось организовать наступление.

А настырный Мохеби (очень интересная находка Карпина!) создал на 78-й минуте второй гол «Ростова». Иранец подхватил в штрафной мяч, выбитый голкипером Песьяковым, и отдал передачу на набегавшего Ланговича. Вышедший на замену воспитанник «Ростова» отметил своё первое появление в новом сезоне РПЛ забитым мячом – уже четвёртым за первую команду. Неплохая результативность для молодого защитника.

«Рубин» не заслуживал крупного поражения, но проиграл именно крупно. Третья голевая атака тоже началась с выноса от Песьякова, а потом два классных действия совершил Уткин – подбор и пас на ход Голенкову. Как ни странно, у сменщика Комличенко после гола было такое выражение лица, словно он забил в свои, а не в чужие ворота. Егор почти не радовался.

«Ростов» обошёл «Локомотив» и всего в двух очках от «Спартака».