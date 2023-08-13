Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком»

Недавно завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Реал». Гости одержали победу со счётом 2:0. После окончания матча наставник мадридского клуба Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды.
«Первый тайм был очень хорошим, мы играли с большой интенсивностью, добились большого успеха: вышли вперёд, забили ещё один гол. А во втором тайме мы больше контролировали игру и снизили интенсивность, но первый тайм был очень хорошим.
Игроки были сконцентрированы и мотивированы, мы показали очень хорошую коллективную самоотдачу, настрой, мы выиграли много единоборств, мы вместе работали в обороне, сухой счёт – это позитивный момент… Это был совершенный матч: первый тайм на очень высоком уровне, а во втором мы контролировали игру», — приводит слова Анчелотти Marca.
- 13 августа 2023
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