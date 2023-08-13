Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком»

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Реал». Гости одержали победу со счётом 2:0. После окончания матча наставник мадридского клуба Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды.

«Первый тайм был очень хорошим, мы играли с большой интенсивностью, добились большого успеха: вышли вперёд, забили ещё один гол. А во втором тайме мы больше контролировали игру и снизили интенсивность, но первый тайм был очень хорошим.

Игроки были сконцентрированы и мотивированы, мы показали очень хорошую коллективную самоотдачу, настрой, мы выиграли много единоборств, мы вместе работали в обороне, сухой счёт – это позитивный момент… Это был совершенный матч: первый тайм на очень высоком уровне, а во втором мы контролировали игру», — приводит слова Анчелотти Marca.

Материалы по теме
«Реал» на старте сезона — суперубедительный! Беллингем уже сверкает и забивает! Видео
«Реал» на старте сезона — суперубедительный! Беллингем уже сверкает и забивает! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023