Осинькин — о матче с «Локомотивом»: футбол таким дежавю поддерживает интерес

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал матч самарской команды против «Локомотива», состоявшийся 12 августа и закончившийся со счётом 1:1.

«Два года подряд в Черкизово одно и то же? Невозможно сделать специально. Можно сделать сто дублей, и такое ни разу не повторится. Футбол иногда такими дежавю поддерживает интерес. Мы второй год оказываемся в этом дежавю крайними.

Если посмотреть первый тайм, то он был очень сложным. Мы создали не много подходов, как и соперник. Наверное, мы создали больше «Локомотива» — именно со стандартных положений. Хотя у них был очень хороший стандарт, который мог закончиться забитым мячом. Было тяжело и непросто. Не стоит оценивать ситуацию, что мы прямо такие сильные… Так сложилось. Это больше про второй тайм», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.