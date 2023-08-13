Глебов: Захарян потянет уровень Испании. Думаю, у него всё сложится

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне, который может продолжить карьеру в Европе.

«Потянет ли Арсен уровень Испании? Да, хороший футболист. Большой плюс для него. Думаю, у него все сложится. Хотели ли бы я поиграть в Европе? Да, хотел бы. За кого? Не знаю, пусть предлагают», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Захарян в ближайшее время вылетит в Испанию для прохождения медосмотра перед переходом в «Реал Сосьедад». Сообщалось, что испанский клуб хотел бы заключить контракт с полузащитником на пять лет, сторона игрока настаивает на четырёхлетнем соглашении.

Также под вопросом сумма отступных — «Реал Сосьедад» хотел бы прописать € 60 млн, сторона Захаряна — € 50 млн.