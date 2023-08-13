Новичок «Урала» Кики: адаптация проходит очень легко — команда мне много помогает

Защитник екатеринбургского «Урала» Кристиан Нейва Афонсо (Кики) рассказал об адаптации в клубе.

«Адаптация проходит очень легко! Команда мне очень много помогает. Многие игроки в «Урале» говорят на английском, что помогает узнать город и клуб», — сказал Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кики перешёл в «Урал» на правах свободного агента. Предыдущие четыре сезона латераль играл за «Визель» из Португалии, в котором был капитаном. «Урал» стал для Кики первым клубом за пределами Португалии.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на второй строчке турнирной таблицы. Подопечные Виктор Гончаренко победили ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0) и «Спартак» (3:2), а также сыграли вничью с «Пари НН» (0:0).