Защитник «Урала» Кики: мы много работали и заслужили победу над «Спартаком»

Защитник «Урала» Кристиан Нейва Афонсо (Кики) прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра была очень тяжёлой, но мы выиграли. Мы много работали и заслужили победу над «Спартаком». Это хорошо для нас. «Спартак» — хорошая команда. Я видел их последние игры. Но наша команда тоже хорошая. Мы много работаем», — сказал Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что «Урал» отметился забитыми голами на 90-й и 90+4-й минутах, сумев не только сравнять счёт, но и выиграть этот матч. Победа позволила клубу из Екатеринбурга промежуточно занять первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» прервал свою победную серию.