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Павар может перейти в «МЮ» только после продажи Магуайра — Sky Sport

Павар может перейти в «МЮ» только после продажи Магуайра — Sky Sport
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Стали известны подробности переговоров между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника мюнхенцев Бенжамена Павара, сообщает Sky Sport.

Игрок прилагает все усилия, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед». Переговоры между клубами продолжаются, но они всё ещё сильно расходятся в оценке игрока. Источник называет сумму в € 30 млн. Сообщается, что трансфер может состояться только после продажи защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, который близок к переходу в «Вест Хэм».

За «Баварию» Павар выступает с 2019 года. Прежде француз играл за «Штутгарт». В сезоне-2022/2023 Павар провёл 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года.

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